مواصفات شقق وعمارات الإسكان التعاوني.. مساحات خضراء وخدمات متميزة

كشفت كراسة الشروط الخاصة بطرح شقق الإسكان التعاوني الجديد في 5 مدن مختلفة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواصفات الشقق والعمارات، في المشروع المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن فتح باب الحجز سيكون بداية من 10 يوليو المقبل، ويستمر لمدة 15 يومًا، بعدها إجراء القرعة العلنية.

مواصفات شقق الإسكان التعاوني

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، مواصفات شقق وعمارات الإسكان التعاوني وتفاصيل الطرح، وفقًا لكراسة الشروط، وجاءت كالتالي:

مواصفات تسليم الشقق

- الشقق نصف تشطيب.

- تشمل باب الوحدة الخارجي من الخشب.

- فتحات الشبابيك والبلكونات من الالمونيوم العالي الجودة.

- الحوائط الداخلية محارة بالكامل ماعدا الحمامات والمطبخ.

- فتحات الابواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

- أعمال الكهرباء داخل الوحدة مواسير وعلب فقط.

- وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.

مواصفات تسليم العمارات

- باب العمارة من الحديد المشغول.

- الواجهات تشطيب كامل دهانات جاهزة عالية الجودة.

- مداخل العمارات والسلالم من الرخام.

- يوجد بكل عمارة عدد 1 مصعد كهربائي.

منطقة الخدمات المشتركة

- مول تجارى.

- مبنى إداري واجتماعي.

- مسجد.

- منطقة خضراء مفتوحة أراضي الخدمات الاستثمارية بالمشروع.

- مدرسة لجميع المراحل الدراسية.

- مستشفى لجميع التخصصات الطبية .

- النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للمشروع.

مواصفات العمارات

- بدروم عبارة عن جراج يتسع لعدد 24 سيارة.

- دور أرضى سكنى به 4 وحدات سكنية بمساحات«125 متر، 140 متر، 150 متر».

تشمل مسطح 25 متر مربع حصة الوحدة في الجراج.

- عدد 5 أدوار متكررة كل دور به عدد 4 وحدات سكنية جميعها بمساحة 150 م2.

تشمل مسطح 25 م2 حصة الوحدة في الجراج الوحدات مساحة 125 م2 بالدور الأرضي فقط.