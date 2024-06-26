موعد ومكان إجراء قرعة شقق الإسكان التعاوني المقرر طرحها خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح شقق الإسكان التعاوني في 5 مدن جديدة خلال أيام، على أن تكون الشقق متاحة للحجز إعتبارًا من 10 يوليو المقبل، ولمدة 15 يومًا متتاليًا، يتم بعدها إجراء القرعة العلنية.

قرعة الإسكان التعاوني

حددت كراسة الشروط الخاصة بطرح الإسكان التعاوني، المقرر فتح حجزه خلال أيام، الإجراءات وأسلوب التقدم لدخول القرعة والمستندات المطلوبة وموعد ومكان إجراء القرعة، وترصدها «الوطن».

موعد ومكان إجراء القرعة

أوضحت كراسة الشروط الخاصة بطرح الإسكان التعاوني في المدن الـ5 الجديدة «بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر، القاهرة الجديدة، السويس الجديدة»، أنه سيتم إجراء القرعة في الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر المقبل، بقاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة الرئيسي بالعنوان: 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد مدينة نصر.

تفاصيل إجراءات القرعة

1. استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارا من الساعة 10 صباحًا.

2. لا يُسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة ويستثنى من ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بدخول مرافق واحد.

3- يجوز للمتقدم لدخول القرعة توكيل شخص آخر لحضور القرعة وكيلا عنه بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.

4- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

5- إجراء القرعة العلنية لكل مساحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين ورقم الوحدة والعمارة التي فاز بها كل منهم.

مساحات شقق الإسكان التعاوني

بينت كراسة الشروط المساحات المتاحة بالمشروع وجاءت كالتالي:

- شقق بمساحة 125 مترًا مربعًا.

- شقق بمساحة 140 مترًا مربعًا.

- شقق بمساحة 150 مترًا مربعًا.

- وكل الشقق تشمل مسطح 25 مترًا مربعًا حصة في الجراج.

المستندات المطلوبة

1- الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكل البيانات الواردة بالكراسة، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

التقدم لحجز شقق الإسكان التعاوني

1- تقديم المستندات المذكورة بمقر الهيئة الرئيسي (3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد - م . نصر) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر.

2- سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة.

3- تسليم صور إيصال السداد بمستندات الحجز.

4- الإعلان عن المستبعدين يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل.