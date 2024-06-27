تحارب التنمر بالموسيقى.. «ناهد» تقدم فيديوهات غنائية لتوعية الأطفال

اعتمدت ناهد القرشي على طريقة مختلفة لتعليم الأطفال الحروف الأبجدية والعادات والقيم الأخلاقية، إذ وظَّفت مجال عملها كعضو هيئة تدريس سابق بكلية التربية الموسيقية في إنتاج العديد من الفيديوهات المصوّرة للأطفال على يوتيوب، والتي لاقت إعجاب وتفاعل الآلاف من المتابعين.

محاربة التنمر بالموسيقى

محاربة التنمر كان ضمن القيم الأخلاقية التي سعّت القرشي لبثها في نفوس الأطفال الصغار من خلال تأليفها كلمات وألحان أغنية بعنوان لا للتنمر، ألقتها إحدى الأطفال وضمت إحدى مقاطعها: «لو شوفنا حد مش زينا.. أو شكله مش زي شكلنا.. لو لونه غيرنا كلنا.. أو مش بيعرف قدنا.. مش لازم أتريق عليه لأنه خلقة ربنا.. أتريق ليه وأتنمر ليه.. كده ربنا خلقه ذنبه إيه»، وفق تعبير القرشي لـ«الوطن».

«بحاول أستغل تخصصي في عمل أشياء مفيدة للأطفال.. وطبعًا التنمر من أسوأ العادات ولازم نعرف للأطفال تأثيره السلبي على الآخرين»، حسبما أضافته القرشي، وبجانب هذا تحرص على تعليم الأطفال آداب الطعام وسلوكيات احترام الآخرين من خلال تأليف كلمات ومقطوعات موسيقية تؤديها بصوتها أو يقدمها مجموعة من الأطفال.

تعليم الحروف الأبجدية بالغناء والحكايات

ولأن الكثير من الأمهات تعانين من تعليم أطفالهن الحروف الأبجدية بسهولة، قدمت القرشي مجموعة من الفيديوهات لتعليم الحروف الأبجدية من خلال قصّ الحكايات والقصص بطريقة غنائية واستخدام الصور المُعبرة التي تساعد الأطفال على التركيز والحفظ: «عملت لكل حرف من الحروف الأبجدية أغنية تحتوي على الحرف المقصود والكلمات تحتوي على الحرف في الأماكن المختلفة في الكلمة، يعني أول الكلمة أو وسطها أو آخرها».