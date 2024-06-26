تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها

تعد قنوات الأطفال من أهم الوسائل التي تمدهم بالمعلومات المناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى تعليمهم عدد من المهارات والقيم الحياتية، وتعتبر وسيلة ترفيهية ترسم السعادة والبهجة على وجوههم، ومع تغيّر ترددات بعض القنوات، تبحث الأمهات عن آخر تحديث تردد قنوات الأطفال 2024.

آخر تحديث تردد قنوات الأطفال 2024

نستعرض في التقرير التالي آخر تحديث تردد قنوات الأطفال 2024، وكيفية ضبطها على «الريسيفر».

قناة طيور الجنة

التردد الخاص بالقناة: 11310.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة ماجد

تردد قناة ماجد: 11411

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2024

قناة سبيس تون

تردد القناة: 11277.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة وناسة

تردد القناة:11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة سبونج بوب

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة كراميش

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

قناة أطفال ومواهب

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.