كيف ناقشت مسلسلات كرتون رمضان 2024 ظاهرة التنمر لدى الأطفال؟

حرصت مسلسلات الأطفال في موسم رمضان 2024 على الحد من ظاهرة التنمر، كونها ظاهرة اجتماعية وسلوك عدواني يهدف إلى الإضرار بشخص آخر جسديًا أو نفسيًا، وتزداد هذه الظاهرة بين الأطفال، وجاءت المشاهد على هامش تشديد الرقابة على المحتويات الإعلامية والدرامية المقدمة للجمهور، بضرورة خلوها من أي مظاهر تحث على التنمر، وزيادة تمثيل الجانب التوعوي، مثلما كانت مشاهد مسلسل الكرتون «نورة»، و«يحيى وكنوز 3».

ظاهرة التنمر

يجب الحد من هذه الظاهرة من أول السلوك في المنزل، بعدم عقد مقارنات أو التنمر بشأن أي سلوك للطفل وقدم مسلسل الكرتون «نورة» هذا في عدد من المشاهد، تمثلت في التوعية بعدم التنمر على أجساد الآخرين وحجمهم وشكلهم، وهو ما كان في إقناع الأطفال بأن كل منا جميل، ليكون رد طفلة بعد تنمر أصدقائها عليها وعلاجها «أنا بقيت بحب شكلي ووزني وجسمي، ومش محتاجة لأي حد يدافع عني».

وفي مسلسل الكرتون نورة ظهر أيضًا طفل آخر مصاب بالبهاق عبر عن شدة حزنه لما يتعرض له من التنمر إثر إصابته بالمرض، وكيف يتعامل معه الناس: «محدش متقبل اختلافي ولا حد حابب يبقى معايا»، لتأتي الأحداث بمعالجة هذا الأمر عن طريق انخراطه بداخل المجتمع والتوعوية بالمرض، ليكون الطفل خاليا من الأحكام السلبية بعيدًا عن التنمر.

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3 ناقش قضية التنمر وكيف يتأثر الطفل بذلك،عندما ظهر الحزن على مازن من خوفه بالقيام بالمغامرات مع «يحيى» بسبب تنمر الكثيرين عليه لوزنه الزائد، وعالج يحيى هذا الأمر حتى تمكن مازن من الثقة في نفسه، وهناك بعض النصائح التي يجب على الأطفال تعلمها حتى يستطيعوا الابتعاد عن التنمر.

علاج التنمر

التنمر هو سلوك عدواني، ووفقًا لحديث الدكتور وليد محمد، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، الذي عبر عن أنه يجب أن تثقّف طفلك بشأن التنمر، والتحدَّث معه بصفة متكررة عن سوء هذا الفعل، فكلما تحدثت مع طفلك أكثر بعد عن السلوك العدواني، إلى جانب اتباع عديد من الخطوات تمثلت في التالي:

ساعِد طفلك على أن يصبح قدوةً من خلال تقبّل الجميع واحترامهم والتصرف تجاههم بلطف.

ساعد طفلك في بناء شعور الثقة بالنفس.

تعليم طفلك كيفية التعامل مع الأطفال والبالغين بلطف واحترام.

كُنْ جزءًا من تجربة طفلك في المدرسة وعلى شبكة الإنترنت، وتحدث معهم يوميًا عن أوقاتهم في المدرسة وأنشطتهم.

اتبع أساليب التربية الإيجابية والبعد عن العنف، والحد من السلوك العنيف لدى الأبناء.

لا بد من التركيز على الجانب التوعوي لطفلك بما يؤهله للتعامل الجيد مع ظاهرة التنمر بشكل صحيح.

توظيف الأنشطة الرياضية، من خلال تشجعيه على الألعاب التي تتسم بالتعاون مع أصدقائه.

الابتعاد عن الألعاب التي تعزز سلوك العنف، خاصة في مرحلة مبكرة من العمر.