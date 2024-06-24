مناقشة مشروع قانون جديد.. حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه حال التنمر على الوالدين

تواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غداً الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم 302، يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، تطبيقا للأمر الإلهي بالإحسان إليهم.

«تضامن النواب» تناقش تعديلات مهمة على قانون العقوبات

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى الآونة الأخيرة ظهرت أشكال عديدة لعقوق الوالدين، ما يشير إلى وجود خلل واضح في الطرق التربوية التي تتبع في العديد من الأسر، وكذلك المعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وكذلك عدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.

ويتضمَّن مشروع القانون الجديد عددا من العقوبات جاءت كالتالي:

يعاقب كل من سب أحد والديه أو أهان أحدهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، كما تتضمن العقوبات كل من سب والديه أو يتركهم أو يضربهم.

وتضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبة حال التنمر على الوالدين.

والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.