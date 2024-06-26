برلمانية: مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة تجسيد لروح التعاون

أشادت سلوى أبو الوفا عضو مجلس النواب، عن تقديرها لمبادرات مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبعض الأحزاب السياسية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مصر.

وأوضحت في بيان، أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لروح التعاون، والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

ترشيد استهلاك الطاقة

أكدت أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول ترشيد استهلاك الطاقة، تضع كل جهة معنية في الدولة سواء كانت حكومة أو مواطن، أمام مسؤولياتهم ومهامهم الواجب اتباعها، موضحًا أن ترشيد استهلاك المواطن يوفر على المواطن مبالغ مالية، بالإضافة إلى أنه مُفيد للموازنة العامة للدولة، خاصة أنه يسمح لها بالتصدير والحصول على العملة الصعبة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن والدولة المصرية.