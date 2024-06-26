رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب الاتحاد: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني.. وندعم حملة حياة كريمة

كتب:

محمد أباظة
07:17 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
المستشار رضا صقر

المستشار رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر وكذلك دول المنطقة من أزمة كبيرة في الطاقة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء

وقال «صقر»، في بيان اليوم، إن المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني ومجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة، حتى يظهر تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية وينعكس على فترات انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الجميع على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الكهرباء.

تقليل استهلاك الكهرباء

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن تقليل استهلاك الكهرباء لن يتوقف فقط تأثيره على مسألة الهدر، بل سيكون له انعكاس فيما يتعلق بفواتير الاستهلاك الشهري.

وشدد المستشار رضا صقر على ضرورة مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة بالتشجيع على تلك الممارسات المستدامة، فضلا عن التأكيد على دور الحكومة في الاتجاه إلى العمل بالطاقة البديلة.

اقرأ المزيد:

حزب المصريين يدعم حملات ترشيد استهلاك الكهرباء: خطوة مهمة لحل الأزمة

أهالي مدينة كويتية يطلقون مبادرة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض إضاءة المحلات بالعمرانية

«الكهرباء»: محطات مياه الشرب غير خاضعة لخطة تخفيف الأحمال
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.