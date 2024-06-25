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«المستقلين الجدد»: تصريحات «مدبولي» بشأن أزمة الكهرباء إيجابية ومطمئنة

كتب:

محمد أباظة
09:13 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
هشام عناني

هشام عناني

أكد حزب المستقلين الجدد، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص أزمة الكهرباء إيجابية ومطمئنة إلى حد كبير.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن اجتماع الحكومة اليوم بعد توجيهات الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة جذريا يقطع الطريق على الشائعات التي انتشرت حول هذا الأمر.

دلالات اعتذار الحكومة للمواطنين

وأضاف «عناني»، أن اعتذار الحكومة للشعب في حد ذاته تقدير للمواطن المصري، وهو تقدير يستحقه بخوفه وتحمله حفاظا علي وطنه.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، تفاؤله بخصوص الخطة المعلنة والتدابير المتخذة لإنهاء تللك الأزمة.

وطالب الحزب الحكومة بتنفيذ ما أعلنته من خطوات وكذلك برنامج تخفيف الأحمال والمتوقع انتهاؤه قبل نهايه شهر يوليو المقبل.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.