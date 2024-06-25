«المستقلين الجدد»: تصريحات «مدبولي» بشأن أزمة الكهرباء إيجابية ومطمئنة

أكد حزب المستقلين الجدد، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص أزمة الكهرباء إيجابية ومطمئنة إلى حد كبير.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن اجتماع الحكومة اليوم بعد توجيهات الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لحل الأزمة جذريا يقطع الطريق على الشائعات التي انتشرت حول هذا الأمر.

دلالات اعتذار الحكومة للمواطنين

وأضاف «عناني»، أن اعتذار الحكومة للشعب في حد ذاته تقدير للمواطن المصري، وهو تقدير يستحقه بخوفه وتحمله حفاظا علي وطنه.

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، تفاؤله بخصوص الخطة المعلنة والتدابير المتخذة لإنهاء تللك الأزمة.

وطالب الحزب الحكومة بتنفيذ ما أعلنته من خطوات وكذلك برنامج تخفيف الأحمال والمتوقع انتهاؤه قبل نهايه شهر يوليو المقبل.