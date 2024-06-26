شركات المحمول تستجيب لمبادرة ترشيد استهلاك الطاقة: جودة الخدمات لن تتأثر

كشفت مصادر مطلعة داخل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، لـ«الوطن»، عن استجابتها لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، عبر تبني سياسات أكثر استدامة تراعي كل الأبعاد البيئية، وأعلنت الشركات انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، دون أن يؤثر ذلك على كفاءة شبكاتها أو عملياتها التشغيلية أو جودة خدمة العملاء.

ترشيد الطاقة في كل المنشآت التابعة لـ فودافون

وقال مصدر مطلع داخل شركة «فودافون»، إنهم يعملون على تطبيق أفضل الأنظمة فى مجال إدارة وترشيد الطاقة في كل المنشآت التابعة للشركة من مبانٍ إدارية وأبراج شبكات ومراكز بيانات، وكذلك الفروع، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزًا لممارسات التنمية المستدامة، من أجل تحقيق عائد إيجابي، اقتصادياً واجتماعيًا وبيئيًا على المجتمع، منذ عام 2021.

خفض استهلاك الطاقة

أكد المصدر أن «فودافون» تعمل على كل الجهود للمشاركة بالخطط القومية لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، موضحًا أنها حصلت على جائزة من مبادرة كفاءة الطاقة من وزارة الكهرباء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغرفة التجارة الأمريكية عام 2018 لقيامها بتنفيذ مشروع يستهدف خفض استهلاك الكهرباء.

حلول وابتكارات جديدة لتعظيم الاستفادة من الطاقة

وقال مصدر مطلع في شركة «أورنج مصر»: «نعمل على إيجاد حلول وابتكارات جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة»، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتركيب ألواح شمسية في مواقع الشبكات المتصلة بالمولدات، من أجل خفض استهلاك الكهرباء، كما تستخدم أيضًا مولدات هجينة تعمل بالبطاريات من شأنها توفير الوقود وتقليل وضع التشغيل داخل مواقع الشبكات، مضيفا أن الشركة انتهت كذلك من أعمال إزالة التكييفات من مواقع الشبكات، واستبدالها بمصادر التهوية الطبيعية لتقليل استهلاك الكهرباء.

أكد المصدر أن جميع مقرات الشركة تعمل بنظام آلي BMS Systems لضمان توفير استهلاك الطاقة، موكدا أن الشركة تقوم بإيقاف تشغيل التكييفات من الساعة الرابعة ونصف مساءً، وخفض مستوى الإضاءة للنصف واستخدام تقنية «LED» في إنارة مقرات وفروع الشركة ما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء.

أحدث الأجهزة التكنولوجية في تشغيل الشبكة

وفيما يخص شركة «اتصالات مصر» أوضح مصدر مطلع، إلى أن شركته تعتمد باستمرار على أحدث الأجهزة التكنولوجية فى تشغيل شبكتها منذ دخولها للسوق المصرية، وهي معدلة ومؤهلة للعمل بأقل قدر من الطاقة ضمن استراتيجياتها للعمل وفق خطة تتسم بالمرونة لترشيد الطاقة دون أن يؤثر ذلك على الطاقة الإنتاجية أو كفاءة الشبكة وخدمة، مضيفا أن اتصالات مصر ملتزمة أيضًا بالمواعيد التي حددتها الدولة لغلق منافذ البيع الخاصة بها، في إطار سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء، التزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء.