تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بالمدرسة، وتقديم أوراقهم بدءا من شهر يوليو المقبل.

تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية هو 210 درجات، ومدة الدراسة 3 سنوات، وتشمل تخصصات تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني وتكنولوجيا الزراعة والري والمنهج الدراسي.

ووفقا لبيان المدرسة فإن، مميزات الدراسة بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة بمدينة الصالحية الجديدة هي:-

-الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات بمزارع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب

شروط التقديم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية

أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2024 - 2023.

- لا يقل مجموعه عن 210 درجات.

- يتاح التقديم للبنين من محافظتي «الشرقية والإسماعيلية».

أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024