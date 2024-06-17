حدد تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الماضي، أقل مجموع للقبول في هذه النوعية من المدارس البديلة للثانوية العامة، وتمنح الطلاب شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، حسب ما سبق وأكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنها تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

أقل مجموع للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أقل مجموع للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديلة للثانوية العامة بالترتيب وهي كالآتي:

- مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية: 160 درجة.

- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية: 180 درجة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة مدحت السويدي المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية : 190 درجة.

- مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج: 190 درجة.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية: 200 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية: 200 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الخشبية والأثاث: 200 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء: 200 درجة.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية، في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة: 200 درجة.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: 210 درجة.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: 210 درجة.

- مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

- مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة القليوبية: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة أسيوط: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة قنا: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء: 240 رجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة الدقهلية المنصورة: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة السويس: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة الإسكندرية: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة المنيا: 240 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية: 250 درجة.