تنسيق العام الماضي.. درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بديلة الثانوية

تستعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية البديلة للثانوية العامة لقبول دفعة جديدة هذا العام، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية سواء البنين أو البنات، بالتزامن مع إعلان مختلف المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا، بعد اعتمادها من المحافظين.

وتقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي، درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بناء على تنسيق العام الماضي، حسب وزارة التربية والتعليم.

قبل سرد تفاصيل درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية العام الماضي، تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم درجات العام الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: 210 درجة.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: 210 درجة.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية: 200 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية: 250 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الخشبية والأثاث: 200 درجة.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء: 200 درجة.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية، في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة: 200 درجة.

- مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج: 190 درجة.

- مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية: 210 درجة.

- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية: 180 درجة.

- مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية: 160 درجة.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية : 190 درجة.

- مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية: 230 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة القليوبية: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة أسيوط: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة قنا: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء: 240 رجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة الدقهلية المنصورة: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة السويس: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة الإسكندرية: 240 درجة.

- مدرسة WE للتكنوولجيا التطبيقية محافظة المنيا: 240 درجة.

- مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية: 200 درجة.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.

- مدرسة مدحت السويدي المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية: 190 درجة.