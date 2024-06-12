«ماونتن فيو» أحدث مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعبور.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتقديم إتاحة التقديم في مدرسة ماونتن ڤيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أحدث مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومقرها العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، وتوفر تعليم حديث في إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء تحت شعار «اتحضر للمستقبل».

رابط التقدم لمدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها، أنه يمكن التقدم لمدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة حكوميه بمعايير دولية بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، ويمكن التقدم لها للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 220 درجة من خلال الرابط للتسجيل للعام الدراسي 2025/2024 من هنا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إلى أن مدة الدراسة بمدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا الدولية بالعبور 3 سنوات دراسية، تؤهل الطالب أو الخريج للعمل في مجال تكنولوجيا إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء.

مميزات مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت وزارة التعليم في بيانها، أن مميزات مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية كالتالي:

- نظم جودة بالمعايير الدولية، وتدريب عملي أثناء الدراسة.

- فرص تعيين بشركات التطوير العقاري والمنشآت التجارية.

- تعليم تنافسي يقدم فرص عمل محلية ودولية.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- أنشطة مخصصة لتنمية مهارات الطلاب الشخصية والعملية لريادة الأعمال.

- مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول في مدرسة ماونتن فيو

أوضحت وزارة التعليم، أن شروط القبول في مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية كالتالي:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية.

- أن يجتاز الكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

شروط التقديم في مدرسة ماونتن فيو

أضافت وزارة التعليم ان شروط القبول في مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور، هي:

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية من حملة الإعدادية.