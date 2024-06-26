«القومي للمرأة» يهنئ نبيلة مكرم لتوليها رئاسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السفيرة نبيلة مكرم، لتكليفها برئاسة الأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

رئاسة الأمانة الفنية للمجلس القومي للمرأة

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها وفخرها بتولي السفيرة نبيلة مكرم لهذا المنصب، مشيرة إلى أن تكليف مجلس الأمناء لها بهذا المنصب يعد ثقة في كفائتها التي ظهرت عبر تاريخها الحافل بالنجاحات والإنجازات في كل المناصب التي تولتها، متمنية لها دوام النجاح والتفوق.

أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يذكر أن نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، حيث تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.