التحالف الوطني يعلن تضامنه مع حملة حياة كريمة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تضامنه مع الحملة التي أطلقتها المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، من أجل ترشيد الطاقة والاستهلاك بهدف القضاء على الأزمة الحالية.

تضامن التحالف الوطني مع حملة ترشيد الاستهلاك

وأوضح التحالف الوطني، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتضامن مع حملة ترشيد الاستهلاك التي أطلقتها حياة كريمة اليوم.

ومن المقرر أن يتعاون التحالف مع حياة كريمة في تطبيق الحملة على مستوى الجمهورية، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وحماية البيئة.

وقال التحالف الوطني في منشوره: «تم إطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة ودعم البيئة بالتضامن مع حملة حياة كريمة».

مبادرة ترشيد الاستهلاك

وكانت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» أعلنت عن إطلاق حملة من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة، تحت شعار: «استهلاك أقل تأثير كبير»، ومن المقرر أن يتم رفع وعي المواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات في الصيف للشباب عن أهمية التشجير وحماية البيئة وتوفير الطاقة.