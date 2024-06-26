مجلس أمناء «التحالف الوطني» يكلف نبيلة مكرم برئاسة الأمانة الفنية

انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتمّ انتخاب كل من: المهندس خالد عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والنائب محمد الجارحي أمينًا لصندوق التحالف.

كما تمّ انتخاب كل من: الدكتورة مارجريت صاروفيم، ومحمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف.

وأصدَر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسًا للأمانة الفنية، لتتولى أعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما شهد الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدًا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.