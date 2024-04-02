نبيلة مكرم: «اتمنعت من زيارة ابني في السجن.. كلمت ربنا وقبلت نجلي»

قالت الدكتورة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة السابقة، إنها تسافر من أجل زيارة نجلها في السجن كل 3 شهور بأحد السجون بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على أنه في واحدة من المرات أكدوا لها أن هناك إصابات كورونا وممنوع الزيارات في هذا التوقيت.

نبيلة مكرم ضيفة «كلم ربنا»

وتابعت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «قالولي يوم الأحد هنحاول نخليكي تشوفيه.. قعدت السبت أصلي أن تحليل رامي يطلع سلبي عشان أشوفه وربنا يخليه ليا».

وأشارت إلى أنه صلت طول اليوم وكان خبر صادم لها وهو أن التحليل إيجابي ولم تراه في هذا اليوم، مشددة على أنها ظهرت وكأنها قوية أمام أبنها وأن هذا اختيار الله، متابعة: «كنت بكلمه وأنا منهارة.. نزلت في الشارع وكلمت ربنا قولته رضيت بالابتلاء وكسرت خاطري.. بعدها بدقيقه التلفون رن قالي ممكن تيجي تشوفي رامي.. قالولي إن رامي إيجابي كورونا ودخلت في الليل طلع ظابط في وسط الظلام والأوضة اللي كانت منورة هي غرفة نجلها، وجلست معه وتحدثت معه أنه إيجابي وجلست معه لمده ساعتين في حين أن الزيارة الطبيعة هي 30 دقيقة».

وشددت على أن اليوم الثاني أيضًا كانت زيارة أخرى لمدة ساعتين، وثالث يوم للزيارة آخر يوم جلست معه لمدة ساعتين، مضيفة: «الظابط قاله أقعد مع مامتك عشان الأوضة بها مشكلة في الصرف الصحي وكان تخطيط الله».

وتابعت: «أنا شوفت ربنا لما كل الناس قالت لا وربنا كان له الكلمة الأخيرة، مشددة على أنه وسط النار سيكون الله معنا واتشعبط في ربنا».