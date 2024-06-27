منير فخري: حزب النور لم ينضم إلى جبهة الإنقاذ.. ولم يشارك في اجتماعاتها

كشف منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، عن عدم انضمام حزب النور إلى جبهة الإنقاذ، موضحًا أنه لم يشارك في أي اجتماعات.

كنت أمينًا لجبهة الإنقاذ بعد الدكتور أحمد البرعي

أضاف «عبد النور»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن حزب النور كانوا أعضاء في مجلس الشعب وعمرهم ما دعو للانضمام إلى جبهة الإنقاذ، مشددًا على أنه كان أمينًا لجبهة الإنقاذ بعد الدكتور أحمد البرعي.

وأشار إلى أنه أصبح أمينًا للجبهة بعد البرعي بسبب وجود بعض المشاحنات بين الدكتور البرعي وعمرو موسى.