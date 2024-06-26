منير فخري: رفضت تكليفي بتولي منصب وزير السياحة في عهد مرسي

قال السياسي منير فخري عبدالنور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن يوم الأربعاء الأخير من شهر يوليو بعد حلف محمد مرسي اليمين، اتصل بي الجنزوري من أجل إبلاغي بأن اجتماع مجلس الوزراء في الاتحادية.

وأضاف فخري عبد النور، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز»: أنه في هذا الوقت، كنا في حالة تشتيت، بسبب عدم اتخاذ قرار بالاستمرار في حكومة الإخوان.

وأشار، أنه في اجتماع المجلس، طلبت الكلمة من الرئيس محمد مرسي، من أجل وضع النقاط على الحروف، حيث لم يكن عندي استعداد للاستمرار في الحكومة أيام مرسي وكان موقفي محسومًا، ليرد عليا مرسي قائلًا: «كلكم عايزين تمشوا زي عزازي محافظ الشرقية».

ونوه عبدالنور، إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في حكومة محمد مرسي، طلب مني تولي وزارة السياحة في ذلك الوقت لكنني رفضت وقلت له أنا مختلف معكم، ولم يستسلم واستمر في الإلحاح، خاصة بعد رفض وزير التموين الاستمرار في الوزارة.

وتابع وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن كثير من العمال والموظفين في الوزرات المختلفة كانوا يعلمون بأن الوزراء لن يستمروا في هذه الحكومة التي بدأت بقرارات كارثية وغير دستورية.