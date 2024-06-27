إعلام إسرائيلي: نتنياهو تابع تمرينا عسكريا على الحدود مع لبنان
كتب:
عمرو هلال
12:29 ص | الخميس 27 يونيو 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفقد حدود دولة الاحتلال مع لبنان، وتابع تمرينا عسكريًا للواء المظليين الاحتياط 55، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد خبراء للقاهرة الإخبارية، أن تدريب لواء المظليين الاحتياط 55 من جيش الاحتلال في الشمال يعني سحبه من المنطقة الجنوبية، لصالح العمل ضد حزب الله، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل للقناة.