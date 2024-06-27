«قبل ما تشتري الشبكة».. ما أفضل عيار للاستخدام اليومي؟

للذهب في مصر مكانة كبيرة، ويعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بالزفاف والخطبة في المجتمع، ولكونه معدنًا ثمينًا فهناك العديد من الأنواع أو الأعيرة التي تُصنع منه.

الذهب معدن نقي ناعم جداً ويصعب استخدامه في صناعة المجوهرات دون إضافة معادن أخرى لزيادة متانته وقوته وصلابته، مثل النحاس والفضة والزنك، ويتم تحديد نسبة الذهب في السبيكة باستخدام عيارات مختلفة.

أنواع عيارات الذهب

وقال عمرو المغربي، عضو الشعبة العاملة للذهب والمشغولات الذهبية في الغرف التجارية، إن نقاء الذهب عيار 24 يكون بنسبة 99.90%، ولذلك هو ضعيف ويستخدم بشكل أساسي في الاستثمار في السبائك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب عيار 21 هو أكثر متانة بنسبة نقاء تقدر بحوالي 70%، ويستخدم في صناعة المشغولات والعملات الذهبية.

عيار 18 الأكثر متانة للاستخدام اليومي

وأشار إلى أن الذهب عيار 18 هو متين جدًا، وجيد للاستخدام اليومي ويستخدم في جميع أنواع المجوهرات بنسبة نقاء 58.50%، أما عيار 14 فهو الأكثر متانة وأقل تكلفة للمجوهرات.

وأكد ضرورة أنه يجب عند شراء الذهب، تأكد من وجود ختم وعلامة الدمغة الخاصة بكل عيار على المشغول، والتي توضح العيار الخاص به (مثل 24K, 22K, 18K, 14K) محفورة على القطعة.

وأشار إلى أنه من المهم شراء الذهب من بائعين موثوقين يقدمون فاتورة مفصلة بالمشغولات التي يتم شرائها من خلالهم، خاصة وأنها توفر ضماناً للجودة، وتساعد في التحقق من صحة المدخلات عند البيع أو إعادة التقييم في المستقبل.