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شهادة تمنحك دخلا شهريا ثابتا أكثر من 10 آلاف جنيه.. ما التفاصيل؟

كتب:

مارينا رؤوف
04:32 ص | الخميس 27 يونيو 2024
نقود

نقود

تعمل البنوك على تقديم أفضل المنتجات المصرفية للعملاء، لجذب المزيد من المدخرات خاصة من خلال الشهادات البنكية، ويوفر البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من الأوعية والشهادات الادخارية التي تختلف فيما بينمها من حيث سعر الفائدة ودورية صرف العائد، حيث تتميز المنتجات المصرفية التي توفرها البنوك بأنها مضمونة وآمنة.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتوضح «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول علي أكثر من  10 آلاف جنيه شهرياً من البنك الأهلي المصري، لمدة عام واحد، من خلال إحدى الشهادات التي يوفرها البنك للعملاء تحت مسمي «الشهادة البلاتينية السنوية».

الشهادة البلاتينية السنوية

أوضح البنك الأهلي أن سعر العائد علي الشهادة 23.5% يصرف بشكل يصرف بشكل شهري، كما أن العائد علي الشهادة ثابت طوال مدتها ويمكن الاقتراض بضمانها، ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادة.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لشراء «الشهادة البلاتينية السنوية» هو مبلغ 1000 جنيه مصري، كما الشهادة تستمر لمدة عام واحد فقط، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بينما لا يمكن استرداد قيمة الشهادة الا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيف تحقق قيمته 10 آلاف جنيه شهريًا من الشهادة؟

ويمكن تحقيق دخل قيمته 10 آلاف و770 جنيه شهريًا لمدة 12 شهر، في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية بمعدل 23.5% ذات العائد الشهري، بمبلغ 550 ألف جنيه مصري.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.