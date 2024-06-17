شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 1900 جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه أنواعًا مختلفة من برامج الودائع، بما في ذلك الوديعة الثلاثية بالدولار، التي توفر عائدًا شهريًا للعميل.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الوديعة الثلاثية الدولارية في البنك الأهلي المصري، وفقًا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

الوديعة الثلاثية الدولارية في البنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على هذه الوديعة إلى نحو 5% من قيمة الوديعة، وتصرف هذه الوديعة بشكل شهري، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 دولار أمريكي، وتبلغ مدة ربط الوديعة 3 سنوات.

كيفية الحصول على 1900 جنيه شهريًا من الوديعة الدولارية

في حالة قيام العميل بإيداع 10 آلاف دولار في الوديعة الدولارية في البنك الأهلي المصري، يحصل على فائدة سنوية بقيمة 500 دولار أمريكي، ويكون العائد الذي يصرف شهريًا 41 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 1900 جنيه مصري تقريبًا.