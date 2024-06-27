7 معلومات عن أولى صفقات الأهلي الجديدة.. من هو يوسف أيمن؟

اقترب الأهلي من الإعلان رسميا عن أولى صفقاته الصيفية، بعدما توصل لاتفاق مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه المسائي عبر شاشة «أون تايم سبورتس»، فإن الأهلي توصل لاتفاق نهائي على استعارة يوسف أيمن من فريقه لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

معلومات عن يوسف أيمن

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن يوسف أيمن أولى صفقات الأهلي الصيفية:

يلعب في نادي الدحيل القطري

مواليد 21 مارس 1999

لعب في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي

يشغل مركز المدافع

قيمته التسويقية 350 ألف يورو

سافر مع والده إلى قطر لظروف العمل

مثل منتخب قطر حيث يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية

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من هو يوسف أيمن صفقة الأهلي الجديدة؟

وخاض يوسف أيمن مع فريقه الموسم الحالي 24 مباراة، سجل هدفين وصنع مثلهما، بينما لعب 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري الأول، كما مثل العنابي في صفوف منتخبات الناشئين.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد، من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب المخلية والقارية.

كما يستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة ممثلا عن القارة السمراء، وذلك بعد تتويجه مؤخرا بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.