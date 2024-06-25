بعد الأهلي ومصر.. بنك جديد يرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

رفع بنك QNB مصر، حدود استخدام البطاقات الائتمانية في معاملات للإنفاق داخل وخارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري 200 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، بعد قيام أكبر 3 بنوك في مصر «الأهلي، مصر، وCIB» برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية.

حدود استخدام البطاقات الائتمانية

ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، حدود استخدام البطاقات الائتمانية في معاملات الإنفاق والسحب داخل وخارج مصر لبنك QNB مصر.

حدود المشتريات داخل مصر

- بطاقات ماستركارد ستاندر: 5 آلاف جنيه.

- بطاقات فيزا كلاسيك وفيزا جولد: 20 ألف جنيه.

- بطاقة ماستركارد تيتانيوم: 25 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا تيتانيوم: 35 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا سيجنتشر: 50 ألف جنيه

- بطاقة فيزا انفينت/ ماستركارد وورلد إيليت: 75 ألف جنيه.

حدود المشتريات والسحب خارج مصر

- بطاقات ماستركارد ستاندرد: 25 ألف جنيه، وزيادة حد السحب النقدي إلى 1000 جنيه.

- فيزا كلاسيك: 75 ألف جنيه وحد السحب النقدي إلى 1500 جنيه.

- بطاقات فيزا جولد: 75 ألف جنيه، وحد السحب النقدي ليصبح 1500 جنيه.

- بطاقات ماستركارد تيتانيوم: 75 ألف جنيه، وحد السحب النقدي إلى 1500 جنيه،

- بطاقات فيزا بلاتينيوم: 125 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا سيجنيتشر: 175 ألف جنيه، وحد السحب النقدي إلى 3000 جنيه،

- بطاقات فيزا انفينت و ماستركارد وورلد ايليت: 200 ألف جنيه وحدود السحب النقدي إلى 4500 جنيه لكل منهما.