بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي ترفع حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية 50%

أعلنت بنوك «مصر، الأهلي، التجاري الدولي» رفع حدود بطاقات الائتمان بنسبة 50%، كما تم خفض عمولة التحويل لتصل إلى 5% بدلاً من 10%، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل القرارات.

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الاهلى المصرى، زيادة حدود الصرف ببطاقات الائتمان بالعملة الاجنبية بواقع 50%؜ لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج، وفقا لنوع البطاقات الائتمانية، كم تقرر تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لتصبح 5%؜ بدلا من 10%.

وأوضح البنك أنه في حالة المشتريات بالعملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية من داخل مصر فتتراوح حدود الصرف بين المعادل لمبلغ 7 آلاف جنيه، وحتى 90 ألف جنيه.

بنك مصر

كما قرر بنك مصر رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات من الداخل أو المشتريات والسحب النقدي من الخارج، حيث رفع البنك استخدام البطاقة الكلاسيكية عبر الإنترنت بنحو 32 دولارًا، بينما رفع حد المشتريات ببطاقة الجولد إلى 530 دولارًا، ورفع حد استخدام بطاقة التاتينيوم إلى 260 دولارا، بينما يبلغ استخدام بطاقة البلاتينيوم 530 دولارًا.

وأشار البنك إلى أنه رفع الحد الأقصى للمشتريات من الخارج بالبطاقة الكلاسيكية إلى 60 دولارًا، بينما ارتفعت حدود استخدام بطاقة الجولد إلى 210 دولارات، كما ارتفعت حدود استخدام بطاقة التاتينيوم والبلاتينيوم إلى 530 دولارًا، وتقرر تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من الخارج بـ65 دولارًا فقط للبطاقات الكلاسيك والجولد والبلاتينوم، بينما رفعها إلى 120 دولارًا للسحب النقدي ببطاقات ورلد وايليت وسجنتشر.

البنك التجاري الدولي

كما أعلن البنك التجاري الدولي عن زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع البطاقات الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية، اعتبارًا من 26 يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض عمولة تدبير النقد الأجنبي على معاملات الشراء ببطاقات الائتمانية داخل أو خارج مصر إلى 5% بدلاً من 10%. فيما أبقى البنك على رسوم السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي بالخارج عند 10% وبحد أدنى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة. يشمل هذا التحديث بطاقات الائتمان الحالية التي قد تم تفعيل حدود الاستخدام الدولية الخاصة بها.