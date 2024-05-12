أحمد فايق يعلن تعاقد «الإسماعيلي» مع 4 لاعبين من كابيتانو مصر

أعلن الإعلامي أحمد فايق، تعاقد النادي الإسماعيلي مع 4 لاعبين من كابيتانو مصر، وهم محمد سمكة من الإسماعيلية، ومصطفى زارع من الشرقية، ومروان سامي من القاهرة، وعبدالرحمن مصطفى من الغربية، متابعا: «البقية في الطريق».

وأضاف في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أنّ فريق كابيتانو مصر فرع الإسماعيلية فاز على النادي الإسماعيلي مرتين 2-1 في المباريات الودية التي أقيمت بينهما.

وتابع «الحمد لله.. أتذكر أحد لاعبي كابيتانو مصر الذي كان لا يملك ثمن استمارة التقديم في الأندية الكبرى، وهو الآن في مفاوضات الانضمام لنفس النادي كلاعب محترف الكرة للموهوبين والكادحين والمجتهدين».