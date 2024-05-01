عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن أحقية إمام عاشور لركلة جزاء أمام الإسماعيلي

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن مدى صحة قرار الحكم الدولي أحمد الغندور، حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر، بعد سقوط إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري NILE.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت »: «قرار الغندور صحيح، بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام الإسماعيلي، كما كان يجب حصول إمام عاشور على بطاقة صفراء بسبب تمثيل السقوط».

وحقق النادي الأهلي، فوزا صعبا وثمينا، على ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري NILE.

سجل ثنائية النادي الأهلي كلا من: بيرسي تاو، في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، إمام عاشور في الدقيقة 57، فيما أحرز عبدالرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

بهذا الفوز، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.