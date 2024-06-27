بدء امتحان الأدب والنصوص والمطالعة للشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية

بدأ طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الأدب والمطالعة والنصوص قبل قليل داخل اللجان، حسب جدول الامتحانات المقرر.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان الذي يستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وترصد السطور المقبلة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للقسم الأدبي والتي جاءت كما يلي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 (أدبي)

- الأحد 2 يونيو 2024: الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو 2024: القرآن الكريم.

- الخميس 6 يونيو 2024: البلاغة.

- الأحد 9 يونيو 2024: الجغرافيا (للمبصرين فقط).

- الثلاثاء 11 يونيو 2024: النحو.

- الخميس 13 يونيو 2024: الحديث.

- الأحد 23 يونيو 2024: التاريخ.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: الفلسفة والمنطق.

- الخميس 27 يونيو 2024: الأدب والنصوص والمطالعة.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 4 يوليو 2024: التوحيد.

- الثلاثاء 9 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 11 يوليو 2024: الصرف.

- الأحد 14 يوليو 2024: التفسير.