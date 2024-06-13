فرحة بين طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية لسهولة امتحان مادة الحديث

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية، بسبب سهولة امتحان مادة الحديث للشعبة الأدبية اليوم، مشيرين إلى أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ إجازة عيد الأضحى بمثابة استراحة للاستعداد لباقي الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وأكد الطلاب أنّ امتحان الحديث ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية، جاء سهلًا ومناسبًا لكل المستويات ماعدا جزئيتين للطلاب المتميزين، واستطاعوا الإجابة فيه بشكل جيد، وأنّ الامتحان جاء مطابقًا للنماذج الرسمية التي استعانوا بها في أثناء مذاكرتهم.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية

يذكر أنّ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بالقليوبية بلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة عامة، تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.