رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مركزية شؤون المناطق» تتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أسيوط

كتب:

رؤى ممدوح
10:50 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
تفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان بنين وفتيات ديروط بلجنة نور الإسلام الخاصة، للاطمئنان على سير أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية. 

التعليمات داخل اللجان

وشدد على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأدى طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة النحو، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024.

اقرأ المزيد:

رئيس «المركزية لشؤون التعليم» يتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

قيادات «المعاهد» تتابع أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية بمستشفى 57357

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بمدينة نصر

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 اليوم

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت المقبل
بقلم رؤى ممدوح