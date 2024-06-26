«مركزية شؤون المناطق» تتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في أسيوط

تفقد عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان بنين وفتيات ديروط بلجنة نور الإسلام الخاصة، للاطمئنان على سير أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

التعليمات داخل اللجان

وشدد على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأدى طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة النحو، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024.