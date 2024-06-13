كم المدة المتبقية على انتهاء جدول الثانوية الأزهرية 2024؟.. بدأ العد التنازلي

جدول الثانوية الأزهرية 2024 يعكس أهمية التعليم الديني والأكاديمي في المؤسسات الأزهرية، ويتم تقسيم الجدول إلى فترتين، فترة علمية وأخرى أدبية، بحيث تتناسب مع تخصصات الطلاب المختلفة، يبدأ الامتحان بمادة القرآن الكريم، تليها مواد التخصص مثل الفقه، والتفسير، والحديث، والأدب العربي، والطلاب في القسم العلمي يمتحنون مواد إضافية مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، بينما يتخصص طلاب القسم الأدبي في مواد مثل التاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، وعلم النفس.

جدول الثانوية الأزهرية 2024

ومن واقع جدول الثانوية الأزهرية 2024 نجد توزيع المواد الصعبة بشكل متوازن لتجنب الضغط النفسي على الطلاب، مع تخصيص فترات كافية للمراجعة بين الامتحانات، كما يتضمن الجدول أيام راحة بين الامتحانات الرئيسية للسماح للطلاب بالاستعداد الجيد، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين التحصيل الأكاديمي والراحة النفسية، وضمان حصول الطلاب على الفرصة الكاملة للتفوق في امتحاناتهم، ويشكل الجدول جزءًا من التزام الأزهر الشريف بتوفير تعليم متميز وشامل للطلاب.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

وبمراجعة جدول الثانوية الأزهرية 2024 مع بدء إجازة عيد الأضحى، نجد أن المتبقي من امتحانات الشعبة العلمية المواد التالية:

يعقد امتحان «الفيزياء»، في يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

يكون يعقد امتحان «التوحيد»، في يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.

وسيعقد امتحان «النحو»، في يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024.

يعقد امتحان «الأحياء»، في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

أما يعقد امتحان «التوحيد»، في يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2024.

يعقد امتحان «اللغة الأجنبية الثانية»، في يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2024.

يعقد امتحان «البلاغة»، في يوم الإثنين الموافق 1 من يوليو 2024.

يعقد امتحان «التفاضل والتكامل»، في يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

يعقد امتحان «الديناميكا»، في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

امتحان «الكيمياء»، في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

يعقد امتحان «الصرف»، في يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.

امتحان «التفسير»، في يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

وبمراجعة جدول الثانوية الأزهرية 2024 مع بدء إجازة عيد الأضحى، نجد أن المتبقي من امتحانات الشعبة الأدبية المواد التالية:

يعقد امتحان «التاريخ»، في يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

ويعقد امتحان «الفلسفة والمنطق»، في يوم الثلاثاء الموافق يوم 25 يونيو 2024.

يعقد امتحان «الأدب والنصوص المطالعة»، في يوم الخميس الموافق 27 من يونيو 2024.

يعقد امتحان «اللغة الأجنبية الأولى»، في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

وسيعقد امتحان «التوحيد»، في يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024.

ويعقد امتحان «اللغة الأجنبية الثانية»، في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يوليو 2024.

يعقد امتحان «الصرف»، في يوم الخميس الموافق يوم 11 يوليو 2024.

يعقد امتحان «التفسير»، في يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.