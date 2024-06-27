5 أسباب للإصابة بالسعال المستمر.. متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

رغم الشفاء من دور البرد أو النزلة الشعبية إلا أنّ البعض يظل يعاني من السعال المستمر دون أنّ يكون هناك سببا واضحًا لذلك، وهو الأمر الذي فسرته دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية إمبريال كوليدج بلندن وجامعة مانشستر، مشيرين إلى أنّه عندما يستمر السعال لأكثر من 8 أسابيع، فذلك يدل على وجود مشكلة صحية أخرى بخلاف البرد.

الدكتور جاكي سميث أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة مانشستر، أوضح أنه تم تسجيل نحو 5 آلاف شخص استمر السعال معهم لمدة 6 أشهر بعد إصابتهم بالبرد، مشيرا إلى أنّ استمرار السعال يؤثر بشدة على صحة الشخص وحياته، وذلك لأنه يمكن أنّ يدل على وجود مشكلة في الجهاز التنفسي أو عدوى فيروسية أو حساسية صدرية أو ارتجاع حمضي، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الدكتور محمود البنتاوي أستاذ الأمراض الصدرية، قال خلال حديثه لـ«الوطن» معلقًا على الدراسة، إنّ السعال المستمر له أسباب كثيرة، فإذا ترافق معه ضيق التنفس يدل على وجود مشكلة ما في الرئتين أو عدوى فيروسية، تتمثل أبرز تلك الأسباب في التالي:

أسباب السعال المستمر

نزول قطرات من المخاط من الجزء الخلفي من الجيوب الأنفية للفم مما يهيج الحلق.

عسر الهضم والارتجاع الحمضي.

حرقة المعدة.

تناول الطعام في وقت متأخر يعمل على إجهاد المرئ مما قد يسبب السعال.

وجود التهاب في الشعب الهوائية وتهيج في الأنسجة.

أعراض تترتب على السعال المستمر

وهناك أعراض تترتب على السعال المستمر إذا لم يتم معالجته، وهي:

فرط الحساسية التنفسية.

الضغط الشديد على القفص الصدري.

انقباض عضلات الحوض.

الإصابة بسلس البول.

الشعور بتكسير في الأضلاع.

الإصابة بسعال شديد مصاحب لشهيق وزفير.

علاج السعال المستمر

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية، أنه يجب الذهاب إلى الطبيب إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين دون أي إشارة لتحسنه، ويتمثل العلاج في اتباع الآتي: