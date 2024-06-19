بعد العودة من الأراضي المقدسة.. كيف يتعامل الحجاح مع نزلات البرد؟

أيام قليلة ويعود حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، ومن أكثر الأمراض التي يعاني منها الحجاح نزلات البرد، وذلك بسبب انتقال العدوى والتواجد في الزحام ومخالطة الآخرين والتعرض لمكيفات الهواء والإجهاد الحراري الشديد، فكيف يمكن التعافي من نزلات البرد؟.

التعامل مع نزلات البرد بعد العودة من الحج

بين الزحام الشديد وهواء الطريق قد يُصاب حجاج بيت الله الحرام بالإنفلونزا، وبحسب الدكتور محمود البنتانوي، أستاذ الأمراض الصدرية، فإنه عادةً ما يصاب الحجاج بنزلات البرد الشديدة، والتي تكون أبرز أعراضها آلام الجسم والخمول والعطس وألم الحلق والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوجد طرق عديدة للتغلب على هذه الأعراض، يجب الالتزام بها حتى لا يتفاقم المرض عليهم.

أدوية لعلاج البرد

وأضاف «البنتانوي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن علاج البرد يلزمه أولًا تناول جرعات من الأدوية المسكنة التي تحتوي على مادة السودوإفدرين، المسكنة للألم ومزيلة الاحتقان ومعالجة الجيوب الأنفية، أو مادة الهيدروكلوريد تربروليدين التي تعالج الحساسية ونزلات البرد وتوسع الشعب الهوائية، وتناول المحلول الملحي للأنف للتغلب على أعراض نزلات البرد، لخفض الحرارة وتخفيف آلام الجسم، وإزالة انسداد الأنف وتهدئة التهاب الحلق، مع بعض الإجراءات العلاجية:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي والحديد والزنك من الخضراوات والفواكه والبقوليات، لتقوية مناعة الجسم.

الحفاظ على ترطيب الجسم، لمحاربة العدوى.

شرب كمية وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل.

تجنب المأكولات والمشروبات التي تسبب الجفاف، من القهوة ومشروبات الطاقة.

ونصح بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية، وخاصة إذا كان المصاب بنزلات البرد مصابا بأحد الأمراض المزمنة، أو في حال عدم تحسن الأعراض أو زيادة حدتها.