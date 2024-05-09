كم عدد الفيروسات المسببة لنزلات البرد؟.. تصيب 15% من سكان العالم

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يظن البعض أن فرص الإصابة بنزلات البرد تنخفض، ويدخلون إلى الأماكن المزدحمة بحرية تامة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، إذ أن هذه الأماكن تؤدي إلى الإصابة سواء في الصيف أو الشتاء، وهناك عشرات الفيروسات التي تؤدي لذلك.

عدد فيروسات نزلات البرد

فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، عادة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مشيرًا إلى أن عددها قد يصل إلى أكثر من 200 نوع من الفيروسات.

شهر يوليو من كل عام، يُعد من أكثر الشهور التي تنتشر به فيروسات نزلات البرد، وتصيب ما يقرب من 15% من سكان العالم، على حد تعبير «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن الأطفال هي الفئة الأكثر إصابة بتلك الفيروسات، وخاصة من في سن المدرسة، وهو ما يؤدي إلى انتشارها في معظم المنازل، حيث يقوم الطفل بنقل العدوى من المدرسة إلى أفراد أسرته.

وتأتي طرق العدوى وإصابة الأطفال بفيروسات نزلات البرد وخاصة في فصل الصيف، تتمثل في العطس والكحة وملامسة الأسطح الملوثة والمصافحة باليد، كما أن هناك العديد من الأمراض الأخرى التي تنتشر فى فترة التقلبات المناخية، منها حساسية الأنف والصدر والعين والجلد، فضلًا عن الإصابة بجفاف الجلد أو العين، بالإضافة إلى الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية والأذن الوسطى واضطرابات النوم.

الوقاية من الإصابة بفيروسات نزلات البرد خلال فصل الصيف

ولحماية نفسك، وتجنب الإصابة بالفيروسات، يجب عليك اتباع النصائح التالية:

- تجنب الاتصال بين الأشخاص، مثل اللمس والمصافحة أو العناق.

- غسل الأيدى كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو التعقيم بالمطهرات الطبية.

- تنظيف وتطهير الأسطح والألعاب التي يتعدد لمسها بشكل متكرر.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأي أماكن لا يوجد بها مكان للتهوية.

- تناول أغذية غنية بفيتامين سى مثل البرتقال الصيفي والليمون والفراولة والجوافة والكيوي والفلفل الملون والبقدونس.

- تعزيز المناعة بتناول وجبات طازجة متوازنة في الكم والنوع.

- تجنب التدخين بكافة أشكاله.

- شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تجديد الهواء في الأماكن المغلقة.

- النوم ليلًا ومبكرًا لمدة 8 ساعات يوميًا.