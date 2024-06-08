ما علاقة حقنة البرد بقرحة المعدة؟.. استشاري يكشف مفاجأة

يلجأ كثير من الأشخاص إلى حقنة البرد أو ما تسمى بالخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، وهي عبارة عن مجموعة من خوافض الحرارة ومضاد حيوي، ولا يعلم البعض أن هذه الحقنة قد تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاستخدام الخاطي لحقنة البرد من المسببات التي تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة، حيث تتضاعف المشكلة عند تناول الأدوية الأخرى التي تهيج المعدة.

أضرار حقنة البرد

تابع «بدران»، أن حقنة البرد تحتوي على كورتيزون، وواحد من الآثار الجانبية للكورتيزونات هي تهييج المعدة الذي من الممكن أن يؤدي إلى تهييج بطانة المعدة عن طريق تثبيط البروستاجلاندين، وهي مواد تساعد على حماية بطانة المعدة، كما أن المرضى الذين يستخدمون المسكنات الموجودة فى حقنة البرد لديهم خطر نسبي للإصابة بقرحة المعدة مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمونها.

وأشار «بدران» إلى أن الأدوية المسكنة نفسها عبارة عن أحماض ضعيفة تبقى في الخلايا الظهارية بالمعدة وتؤدي إلى زيادة النفاذية الخلوية، ما يؤدي إلى إصابة خلوية جسدية، حيث إن الضرر الأكثر ينتج عن انخفاض تدفق الدم بالمعدة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن حقنة البرد من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة، وذلك لأنها تحتوي على مسكنات آلام وخوافض للحرارة.

أعراض الإصابة بقرحة المعدة

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بقرحة المعدة وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان والتي جاءت منها:

ألم في المعدة.

الشعور بالغثيان.

الشعور بالحرقة.

عسر الهضم.

الانتفاخ والغازات.

الإمساك.

فقدان الشهية.