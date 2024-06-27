«حماة الوطن»: 30 يونيو سفينة نجاة للمصريين.. وستظل رمزا للوحدة الوطنية

أكّد طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية عملت على تدمير مؤسسات الدولة ومحاولة السيطرة عليها لتحقيق مصالحهم الخاصة، متجاهلين احتياجات الشعب ومصالحه أثناء فترة الحكم.

30 يونيو سفينة نجاة للمصريين

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن لـ«الوطن» أنَّ سياسات الإخوان الاقتصادية الفاشلة أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، إذ كانوا يسعون لتأسيس حكم ديني استبدادي يهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي لمصر، مما جعل الثورة ضرورة لا مفر منها لإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار.

وأشار «نصير» إلى أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة حتمية لإنقاذ مصر من حكم الإخوان، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية صحيحة، وبفضل هذه الثورة، التي تعد سفينة نجاة للمصريين، تمكن الشعب المصري من استعادة دولته وتحقيق الاستقرار والتنمية قائلا: «دون نجاح هذه الثورة، لكانت مصر الآن في وضع كارثي تحت حكم استبدادي ديني يهدد الوحدة الوطنية ومستقبل البلاد».

وأضاف أنَّ جرائم الإخوان خلال فترة حكمهم تظل شاهدًا على ضرورة ثورة 30 يونيو وأهميتها في حماية مصر ومواطنيها، وستظل هذه الثورة رمزًا للوحدة الوطنية والإرادة الشعبية في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، ومشعلاً يضيء طريق التقدم والازدهار لمصر المستقبل.