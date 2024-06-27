«معلومات الوزراء»: 7 مليارات دولار سنويا حجم المبيعات في سوق الدواء المصرية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ السوق المصرية في الدواء من أكبر الأسواق الإفريقية بحجم مبيعات تبلغ نحو 7 مليارات دولار سنويًّا، ممثلة في 4 مليارات وحدة مباعة، وفقًا للإحصائيات في ديسمبر الماضي.

سوق الدواء المصرية شهدت نموًا كبيرًا خلال الـ 5 سنوات الماضية

وأوضح المركز عبر «فيسبوك» أنّ سوق الدواء المصرية شهدت نموًا كبيرًا خلال الـ5 سنوات الماضية، ووصل حجم التصنيع المحلي إلى 91% مقابل 9% للمستحضرات المستوردة.

زيادة في إنتاج الأسمنت بنسبة 36%

وأكد مركز المعلومات أنّ بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، سجّلت 36% زيادة في إنتاج الأسمنت في السوق المصرية، خلال شهر مايو 2024، ليسجل 3.4 ملايين طن، مقارنةً بالشهر السابق له.