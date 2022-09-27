اتحاد مستثمري مصر: الدول الإفريقية تتجه إلى الأسواق المصرية لأهميتها

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، إنّ هناك بعض المعوقات التي تقف في طريق المستثمر أبرزها المعلومة الحقيقية حول ما يُمكن للصانع المصري تصنيعه بدلًا من استيراده، لافتا إلى أنّ الاتحاد ليس لديه المعلومات الحقيقية الكاملة بشأن الصناعة واحتياجات الأسواق المحلية والخارجية وخاصة الدول الأفريقية.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح «السقطي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC» أنّ الدول الأفريقية بدأت تتجه إلى الأسواق المصرية في أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية، بما يؤكد أهمية السوق المصرية، وتوفير أسواق تجارية تتميز بالسرعة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير، لافتا إلى أنّ قرارات الدولة في صالح الاستثمار بشكل حقيقي.

طرق دعم الاستثمار بشكل فعال

وأشار المهندس علاء السقطي، إلى أنّ الاتحاد عقد اجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة؛ لعرض المقترحات والرؤى حول طرق دعم الاستثمار بشكل فعّال خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نتائج دعم الاستثمار حتى اليوم لم تحقق كل المطلوب والتشريعات بحاجة للتعديلات، وأيضا التنفيذ يتطلب المزيد في سرعة الإجراءات حفاظًا على المستثمر وأمواله ودعمه للعمل في الصناعة بشكلٍ أساسي.

الإجمالي من الناتج القومي الصناعي

وأكد نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، أنّ الصانع له الأولوية في دعم الاقتصاد بدلا من التجارة وهو الاتجاه الذي تتجه إليه الدولة المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أنّ الناتج القومي يرتكز على القطاع الخاص بشكل كبير والمشروعات الاستثمارية، والعمل الاقتصادي الناجح يقوم على دراسة النقد والاستماع إليه والاستفادة منه خاصةً، أنّ 75% من الناتج القومي يعود للقطاع الخاص و25% للقطاع الحكومي، ووصل الإجمالي من الناتج القومي الصناعي إلى تريليون جنيه.

منطقة ميت غمر الصناعية

وأضاف المهندس علاء السقطي، أن المناطق الصناعية التى جرى افتتاحها، اليوم، ستحل مشكلات كبرى، ومنطقة ميت غمر تتميز بصناع الأواني المحترفين وبإمكانهم التصدير للخارج بشكل كبير تحت مظلة اقتصاد شرعي يمكن من الحصول على استثمارات، ودعم بنكي يمهد الطريق أمام التصدير بشكل رسمي.