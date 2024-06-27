«الصحة» تحذر من إدمان الأدوية: اتبعوا وصفات الأطباء

استعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، نصائح للوقاية من إدمان الأدوية، قائلة إنه لا بد من الالتزام بتعليمات تناول الدواء الموصوف من قبل الطبيب، خاصةً إذا كان عقار يُحتمل أنّ يكون مؤديا إلى الإدمان.

نصائح للوقاية من الإدمان

وجاءت التعليمات والنصائح التى حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من إدمان الأدوية على النحو التالي:

- ضرورة وصف الطبيب هذا النوع من الأدوية بجرعات ومقادير آمنة، ومتابعة استخدامها تجنبًا لتناول جرعات زائدة أو إطالة العلاج لمدة أطول مما ينبغي.

- تجنب زيادة جرعة الدواء إلى قدر أعلى من الموصوف، وعند الحاجة إلى تعديل الجرعات لا بد من استشارة الطبيب أولاً.

توعية الأبناء بمخاطر إساءة استخدام الأدوية

- توعية الأبناء بمخاطر إساءة استخدام الأدوية وذلك لوقاية الأطفال والمراهقين من تعاطي المخدرات.

- الامتناع عن استخدام المشروبات الكحولية وإساءة استخدام الأدوية التي قد تسبب إدمانا.

- تعزيز الترابط بين الوالدين والأبناء، وذلك لوقاية الأطفال والمراهقين من تعاطي المخدرات.