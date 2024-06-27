أسعار ومواصفات التكييف المحمول 2024 في مصر.. «مش هتعاني من الحر تاني»

مع تقدم السنوات، وتغير المناخ الذي يؤثر على حالة الطقس، تظهر الكثير من الحلول التي تسهل على المواطنين حل مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، وتحديدا في تلك الأماكن التي لا يمكن استخدام التكييف التقليدي أو المروحة بها، ومن أبرز تلك الحلول التكييف المحمول، والذي يساعد على تلطيف درجة حرارة الأماكن الصغيرة، والذي يمكن اصطحابه في أي مكان.

ويتمتع التكييف الصحراوي بالكثير من المميزات التي تجعل مستخدميه يفضلون اصطحابه معهم في أي مكان، ومن أبرزها أنه يعمل بطاقة الشحن، وتستمر دورة الشحن الواحدة لفترة طويلة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار ومواصفات التكييف المحمول 2024 في مصر، وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

أسعار ومواصفات التكييف المحمول 2024 في مصر

- مكيف هواء اركتيك الترا سين أون تي في من أونتيل: هو مكيف هواء تبخيري محمول، مصنع من مواد البلاستيك، ومساحته الأرضية تصل إلى 250 سم، يساعد على الترطيب وتنقية الهواء، ويعمل بـ3 سرعات مختلفة للمروحة، وبه فتحة تهوية متعددة الاتجاهات، يصل سعره إلى 544 جنيها.

- مبرد هواء محمول من أونوسرووم: هو مبرد هواء تبخيري بحجم 700 مل، به 3 سرعات للمروحة، يعمل بخاصية الـusb، ويوجد به 7 لمبات للمساعدة في الإضاءة، يمكن حمله في السيارة أو المنزل أو المكتب، ويصل سعره إلى 1270 جنيها.

- مكيف هواء محمول من جينيريك: هو مكيف هواء يعمل على ترطيب الهواء بتصميم مبرد مع مؤقت مروحة يعمل لمدة 12 ساعة، بسعة 500 مل، وبه مروحة صغيرة، يصل سعره إلى 900 جنيه.

- مبرد هواء شخصي من إن تي إم واي: هو مروحة مكيف هواء شخصي، يعمل بخاصية المبرد التبخيري، وبه أوضاع لرش المكتب أو المنطضدة، يصل سعره إلى 1195 جنيها.

- مروحة بتكييف هواء محمولة من pgfpmifmj: بها وحدة تبريد صغيرة شخصية، وبه 3 سرعات للمروحة وبها مؤقت تلقائي ايضا، يصل سعره إلى 1999 جنيها.