7 أزرار في ريموت التكييف قد لا تعرف وظائفها الحقيقية.. تأثيرها مذهل

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التكييف أهم جهاز في المنزل، ورغم ذلك قد يجهل البعض طريقة استخدامه المثالية والإمكانيات التي يقدمها كل زر في وحدة التحكم عن بعد «الريموت»، والتي لا تختلف كثيرا باختلاف العلامات التجارية، وسواء كنت تملك جهاز تكييف أو تنوي شراء واحدٍ جديد، سوف تساعدك السطور التالية في التعرف على الوظائف الخفية لتلك القطعة الصغيرة التي تمسكها عند التشغيل وضبط درجة حرارة الغرفة.

شرح وظائف أزرار ريموت التكييف

العلامات المدونة بأزرار ريموت التكييف، قد تبدو للبعض معقدة وعسيرة على الفهم، بخلاف زر التشغيل والأسهم التي يتم التحكم من خلالها في درجة الحرارة، يبقى عدد من الأزرار يُخشى الاقتراب منها ظنا بأنها قد تتسبب في أعطال، لذلك يكون من الضروري شرح وظيفة كلٍ منها للمساعدة في الحصول على كل مميزات الجهاز المستخدم في تبريد الهواء، والتي يشرحها موقع «Good housekeeping».

1. زر «Mode»

من خلال ذلك الزر يمكن التحكم في الأوضاع المختلفة بجهاز التكييف، إذ يحتوي على الوضعين البارد والساخن، إضافةً إلى وضع المروحة والوضع الجاف الذي يستخدم لإزالة الرطوبة، وأيضا الوضع التلقائي، ويمكن التبديل بين أيٍ من هذه الأوضاع من خلال الضغط على زر «Mode» مرات متكررة بشكل بطيء، مع مراقبة شاشة وحدة التحكم عن بعد «الريموت»، فعندما تظهر علامة «ندف الثلج» يشير ذلك إلى الوضع البارد، أما علامة «المروحة» فتشير إلى تفعيل الوضع الذي يتم فيه تدوير الهواء دون التأثير عليه بالبرودة أو التدفئة، كما تشير علامة «قطرة الماء» إلى وضع إزالة الرطوبة، وعند ترك علامة الوضع الذي ترغب في تطبيقه ظاهرةً عدة ثواني يتم تفعيله بمجرد ترك الضغط على الزر.

2. زر «Turbo»

تحتوي العديد من أجهزة التكييف على هذه الوظيفة التي يعمل تفعيلها على التبريد السريع، أو في المقابل التدفئة السريعة في حال ضبط الجهاز على وضع التدفئة، إذ يعمل ذلك الزر على تحديد أقصى سرعة للمروحة الداخلية للتكييف.

3. زر «Swing»

يستخدم ذلك الزر في توجيه الهواء داخل الغرفة، سواء بشكل أفقي أو رأسي، وفي بعض الأنواع يكون اسمه «Direct».

4. زر «ECO»

يختص بتشغيل الوضع الاقتصادي خلال ساعات النوم، فبمجرد الضغط عليه تزداد فترات الراحة التي توفر من استهلاك التكييف للكهرباء.

5. زر «Self-clean»

مسؤول عن تفعيل إمكانية التنظيف الذاتي للوحدة الداخلية للتكييف.

6. زر «TEMP»

وظيفة هذا الزر تبديل درجة حرارة الغرفة بشكل تدريجي، إذ يقوم بالتبديل بين ثلاث درجات حرارة مختلفة، وهي درجة الحرارة التي تم ضبط التكييف عليها ودرجة حرارة الغرفة وأخيراً درجة الحرارة في الخارج، وتناسب هذه الميزة أوقات النوم.

7. زر «Sleep»

تفيد هذه الخاصية الشخص النائم مع توفير استهلاك الكهرباء، إذ تعمل على زيادة درجة الحرارة بنسبة درجة واحدة كل ساعة حتى تصل إلى درجة 26 درجة مئوية وفي بعض أجهزة التكييف تصل إلى درجة 30 مئوية، لضمان راحة النائم ومنع التعرق أو الإحساس بالبرد.