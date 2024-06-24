5 حيل فعالة لزيادة برودة التكييف الصحراوي.. مش هتحس بالحر أبدا

مكيف الهواء الصحرواي، من أبرز وسائل التبريد التي يمكن استخدمها لتلطيف الجو، عند ارتفاع درجات الحرارة، لأنه أسهل في التشغيل والتركيب، على عكس مكيف الهواء التقليدي، لكن يعاني البعض من صعوبة الحصول على درجة تبريد عالية، وهناك عدة نصائح يمكن اتباعها لتحقيق هذه الغاية.

برودة المياه

يعتمد التكيف الصحراوي على المياه الباردة، كعنصر أساسي للتبريد، لذا يجب التأكد من أن المياه التي تضعها تتمتع بنسبة برودة عالية، وبحسب موقع «reliance digital»، يغفل كثير من المستخدمين التأكد من نسبة برودة المياه، ما يجعلهم يشعرون بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وضع الثلج

يلاحظ بعض مستخدمي التكييف الصحراوي، عدم قدرته على تبريد المكان بشكل جيد، مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم إضافة الماء البارد، وهنا يكون الثلج الحل الأمثل للتعامل مع هذه الحالة، ويمكن وضع مكعبات الثلج في التكيف للحصول على هواء بارد.

اختيار المكان المناسب

رغم قدرة التكيف الصحراوي على التبريد، لكن يجد البعض صعوبة في تبريد المكان الذي يتواجد فيه، والسبب في ذلك أن هذا النواع لا يحتاج إلى مساحات واسعة ومفتوحة، بل يجب وضعه في مكان مغلق نوعًا ما، للاستفادة منه بشكل أكبر.

تنظيف فلتر الهواء

كثرة تشغيل المكيف والاعتماد عليه بشكل متكرر، يجعل البعض يغفل عن تنظيف فلتر الهواء، ما يتسبب في تراكم الأتربة بداخله، وتقل قدرته على التبريد.

التغلب على الرطوبة

يتسبب التكيف الصحراوي في ارتفاع نسبة الرطوبة في المكان، مما يؤدي للشعور بالحر، لذا يجب العمل على تقليل الرطوبة في المكان، للحصول على درجة عالية من التبريد، ويمكن التقليل من رطوبة المكان، عن طريق فتح المنافذ، وعدم غلق أبواب الغرف.