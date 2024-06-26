4 علامات تدل على تسرب غاز الفريون من التكييف.. راقب فاتورة الكهرباء

الاعتماد علي مكيفات الهواء، أصبح أساسيا لدى كثير من الأشخاص، لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهناك مشكلات قد يعاني منها البعض بسبب كثرة استخدام التكييف، لعل أبرزها تسريب الفريون، وما يترطب عليها من مشكلات أخرى.

أهمية غاز الفريون

يشكل غاز الفريون أهمية كبيرة في التكييف، حيث يعمل على استبدال الهواء الساخن بالبارد، مما يعطي إحساسا بالبرودة وتلطيف الجو، وحسبما ذكر في موقع «super tech»، لا يحدث تغيير في مستوى غاز الفريون داخل التكييف، إلا عند حدوث تسريب، فهو لا يقل مع الاستخدام بصفة مستمرة.

علامات تسرب الفريون

العديد من العلامات يمكن ملاحظتها، تكون دليلا على وجود تسريب في التكييف، أبرزها:

طول مدة التبريد:

يستغرق التكيف دقائق قليلة للغاية لتبريد الغرفة، وإذا استغرق الأمر مدة طويلة تخطت الـ10 دقائق، هذا يعني أن هناك تسريبا في الفريون، يؤثر على كفاءة أداء التكييف.

هواء ساخن:

خروج الهواء الساخن من التكييف، علامة قوية على أن تسريب في غاز الفريون، حيث يعد الفريون هو العامل الرئيسي في عملية التبريد.

سماع أصوات مزعجة:

من الطبيعي أن يعمل مكيف الهواء، بدون أصوات مزعجة، حتى مع الاستخدام بصفة مستمرة، ومعنى صدور أصوات غريبة مثل الهسهسة أو الغرغرة، فهذا دليل على التسريب.

ارتفاع فاتورة الكهرباء:

مع استخدام مكيف الهواء بشكل مستمر، يمكن للفرد تخمين معدل استهلاكه من الكهرباء، وعند ملاحظة تغير كبير في الفاتورة، قد يكون بسبب تسريب الفريون، بالتالي يزداد جهد التكييف للحفاظ على درجة برودة المكان.