أسعار الفضة تقترب من أدنى مستوياتها عالميا خلال 6 أسابيع

استقرت أسعار الفضة دون 29 دولارًا للأوقية، لتقترب من أدنى مستوى لها خلال 6 أسابيع، وتواجه ضغوطًا من الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات متشددة من مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إنّ التضخم سيظل مرتفعًا لبعض الوقت، لذلك ليس من المناسب بعد البدء في خفض أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا

واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا تجاه تخفيضات أسعار الفائدة مقارنةً بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، إذ ذكر مرارًا أنّه يحتاج إلى مزيدٍ من الثقة بشأن توقّعات التضخّم قبل تخفيف السياسة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد تؤدي القراءة الأقوى من المتوقع إلى الضغط على أسعار الفضة بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون تقييم توقعات الطلب على الفضة في الصين، أكبر مستهلكٍ، حيث من المحتمل أن يتضرّر الاستخدام الصناعي للمعدن بسبب الطاقة الزائدة في تصنيع الألواح الشمسية.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

وارتفعت الفضة بمقدار 5 دولارات / أوقية أو 21.04% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع تداول الفضة بـ31.07 دولار/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 33.15 دولار خلال 12 شهرًا.