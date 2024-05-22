استقرار أسعار الفضة بعد وصولها لأعلى مستوى

استقرت أسعار الفضة بالقرب من 31.7 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012 في الجلسة السابقة، إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب التصريحات الأخيرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وشدد نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار على الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم فعالية السياسة التقييدية في حين كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك تقديراته لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الأصول غير المدرة للدخل، ومع ذلك، يظل المعدن الأبيض مدعومًا بتطبيقاته الصناعية، وتتجه الفضة إلى عامها الرابع على التوالي من العجز وسط تشديد الإمدادات، مع انخفاض المخزونات التي تتبعها جمعية سوق السبائك في لندن إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق في أبريل، وتحوم أحجام التداول في البورصات في نيويورك وشانجهاي بالقرب من أدنى مستوياتها الموسمية.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

وارتفعت الفضة بمقدار 8.03 دولار أمريكي/ أوقية أو 33.80% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات أسعار الفضة

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 30.20 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 32.13 خلال 12 شهرًا.