انخفاض أسعار الفضة بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها خلال 11 عاما

انخفضت أسعار الفضة إلى أقل من 30 دولارًا للأونصة، متراجعة من أعلى مستوى لها خلال 11 عامًا عند 32 دولارًا، والذي لامسته في 28 مايو، حيث واصلت الأسواق تقييم توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى والخلفية الصناعية لمستهلكي الفضة الرئيسيين.

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، وهي من بين أكبر صناعات الفضة من الناحية الصناعية، لوقف الطلب على الألواح المصنعة مع قواعد الشركات في الصين عبر المصانع الرئيسية في جنوب شرق آسيا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا

ومع ذلك، فإن الطلب القوي في الأسواق الصينية المحلية حال دون حدوث المزيد من الانخفاض، وهو ما أكده التوصيل الأخير لأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في شمال غرب شينجيانج.

ومما يحد من الانخفاض أيضًا أن التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى من المقرر أن تخفض أسعار الفائدة الرئيسية في القرارات القادمة قلصت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول السبائك غير ذات العوائد.

ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاتهما المقبلة، في حين من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني بخفض تكاليف الاقتراض في الربع الثالث.

توقعات الفضة عالميا

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

ارتفعت الفضة بمقدار 5.93 دولارًا أمريكيًا/ أوقية أو 24.96% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 31.07 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 33.15 دولار خلال 12 شهرًا.