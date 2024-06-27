أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 27-6-2024

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين سعره يوميا، وأبرزها سعر سمك البلطي الأكثر مبيعا.

سعر السمك اليوم

وترصد السطور التالية سعر السمك اليوم في آخر تحديث موضح من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- جمبري وسط: الكيلو بـ253 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ165 جنيهًا

- جمبري جامبو: الكيلو بـ424 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ232 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ242 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ131 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ156 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ136 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ308 جنيهات.

- المرجان وسط: الكيلو بـ115 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ62 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ105 جنيهات.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ119 جنيها.