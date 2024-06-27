أسعار البيض اليوم الخميس 27-6-2024 في الأسواق وبورصة الدواجن

سجّلت أسعار البيض اليوم الخميس 27-6-2024 انخفاضا ملحوظا في المحال والمزارع، بمختلف الأنواع في بورصة الدواجن والأسواق المحلية؛ لأنّ أسعار بيض المائدة في الأسواق يختلف وفقا لمكان الشراء، حيث تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 141 لـ138 جنيهًا بعدما سجل بين 145 لـ150 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الخميس 27-6-2024، في مصر، بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

- وتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 140 و143 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر 155 لـ160 جنيها بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

- جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، بين 155 و160 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 170 لـ175 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

بورصة البیض الیوم

وسجّل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 138 و141 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر 162 لـ167 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

فيما سجل سعر البيضة الواحدة في السوق نحو 5.5 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي لـ6 جنيهات.